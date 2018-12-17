Маурисио Почеттино: «Я хочу убить расизм»

Автор: Дарья Григорьева 0

Почеттино

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал ситуацию, связанную с поведением болельщиков. Специалист против подобных инцидентов.

Ранее во время матча АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм» (4:2) кто-то из болельщиков бросил на газон шкурку от банана, когда Пьер-Эмерик Обамеянг праздновал забитый гол. Вскоре в игре «Челси» — «Манчестер Сити» (2:0) один из фанатов лондонского клуба оскорбил нападающего Рахима Стерлинга на расовой почве.

«Мне все равно, чьи это болельщики.  Это могут быть поклонники «Арсенала», сборной Аргентины, «Тоттенхэма», «Эспаньола» или «Барселоны» — я против таких ситуаций. Для меня расизм — худшая вещь в мире. Не хочу быть популистом. Меня не заботит, наши это фанаты или болельщики других клубов. Я хочу убить расизм. Именно так я к этому отношусь», — заявил Почеттино.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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