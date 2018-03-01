Киллиан Мбаппе повредил голеностоп

Нападающий «ПСЖ» Киллиан Мбаппе получил повреждение в матче 1/4 финала Кубка Франции с «Марселем». 19-летний футболист рискует пропустить ответный матч Лиги чемпионов с «Реалом».

«Килиана ударили по голеностопу, и он попросил замену в перерыве. Надеюсь, травма несерьезная», — заявил главный тренер столичного клуба Унаи Эмери.

Напомним, на прошлой неделе парижане обыграли «Марсель» с тем же счетом в рамках Лиги 1. Во время этой встречи травму получил Неймар, который на следующей неделе перенесет операцию и пропустит около 6-8 недель.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal