Киллиан Мбаппе повредил голеностоп

Автор: Дмитрий Темников 0

Килиан Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Киллиан Мбаппе получил повреждение в матче 1/4 финала Кубка Франции с «Марселем». 19-летний футболист рискует пропустить ответный матч Лиги чемпионов с «Реалом». 

«Килиана ударили по голеностопу, и он попросил замену в перерыве. Надеюсь, травма несерьезная», — заявил главный тренер столичного клуба Унаи Эмери.

Напомним, на прошлой неделе парижане обыграли «Марсель» с тем же счетом в рамках Лиги 1. Во время этой встречи травму получил Неймар, который на следующей неделе перенесет операцию и пропустит около 6-8 недель.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Рональдиньо

Рональдиньо официально завершил игровую карьеру

Диарра

Лассана Диарра близок к переходу в «ПСЖ»

Пасторе

Агент Пасторе проведет переговоры с «ПСЖ», чтобы уговорить руководство отпустить игрока в аренду в «Интер»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 