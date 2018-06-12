«Локомотив» заплатит за Рифата Жемалетдинова 1,5 млн евро

Автор: Тимофей Поршнев 0

Rifat Zhemaletdinov

Полузащитник «Рубина» Рифат Жемалетдинов близок к возвращению в «Локомотив». Клуб уже готов заплатить за игрока.

Московский клуб выкупит 21-летнего футболиста за фиксированную сумму, указанную в контракте. Она составляет 1,5 млн евро.

«Железнодорожники» уже отправили в адрес «Рубина» официальное уведомление. Сделка должна быть оформлена 13-14 июня, после чего клубы сделают объявление.

Напомним, Жемалетдинов перешёл из «Локомотива» в «Рубин» в 2016 году. В сезоне-2017/18 Рифат принял участие в 21 матче РФПЛ, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей. В его активе победа на чемпионате Европы до 17 лет и второе место на чемпионате Европы до 19 лет.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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