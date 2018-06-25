Станислав Черчесов: «Мне понравилась наша команда»

Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов после матча со сборной Уругвая (0:3). Российская сборная впервые проиграла на групповой стадии, но вышла в плей-офф со второго места.

«Даже вдесятером мы хотели отыграться, забить гол и создать моменты. Команда у нас достаточно крепкая, чтобы переработать это поражение внутри. Внутренний настрой – это индивидуальная особенность. У нас получилось исправить внутренний настрой, и команда заиграла так, как нам этого хотелось», — заявил Станислав Черчесов.

Главный тренер сборной России добавил: «Мы хотели выиграть, но ситуация такая, какая есть. Лучше сегодня три пропустить, чтобы не говорить на другие темы. Мне моя команда понравилась тем, как она среагировала на результат. Мы хотели играть всем сердцем, просто у Уругвая есть стандарты, которыми команда пользуется».

«Слово «проблема» мы не знаем. После игры у футболистов болячки сразу не вылезают. Нам нужно восстанавливаться, и мы это сделаем». — сказал Черчесов.

ЧМ-2018. Уругвай — Россия — 3:0. Онлайн матча

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»