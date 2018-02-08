ВАДА заявило об обнаружении в пробах российских футболистов следы стероидов

Автор: Дмитрий Темников 0

ВАДА сделало заявление относительно допинг-проб российских футболистов. Специалисты обнаружили в пробирках следы стероидов. 

«В декабре мы дали информацию из данных московской лаборатории. Это огромная база. И чем глубже изучаем ее, тем больше элементов находим. Недавно обнаружили следы стероидов», – заявил генеральный директор антидопинговой организации Оливье Ниггли.

Напомним, осенью ФИФА запросила информацию об 11 российских футболистах, упомянутых в докладах ВАДА. Вчера же стало известно, что футбольная организация проводит расследование в отношении Руслана Камболова и Ивана Князева, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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