ВАДА заявило об обнаружении в пробах российских футболистов следы стероидов

ВАДА сделало заявление относительно допинг-проб российских футболистов. Специалисты обнаружили в пробирках следы стероидов.

«В декабре мы дали информацию из данных московской лаборатории. Это огромная база. И чем глубже изучаем ее, тем больше элементов находим. Недавно обнаружили следы стероидов», – заявил генеральный директор антидопинговой организации Оливье Ниггли.

Напомним, осенью ФИФА запросила информацию об 11 российских футболистах, упомянутых в докладах ВАДА. Вчера же стало известно, что футбольная организация проводит расследование в отношении Руслана Камболова и Ивана Князева, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс