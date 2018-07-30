Премьер-лига. 1-й тур. «Уфа» не реализовала пенальти на последней минуте и сыграла вничью с «Локомотивом»

Действующий чемпион России «Локомотив» встретился с «Уфой» в 1-м туре Премьер-лиги. Команды не забили ни единого мяча.

Премьер-лига. 1-й тур

УФА — ЛОКОМОТИВ — 0:0

Уфа. 30 июля.

Стадион «Нефтяник».

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Уфа»: Беленов, Фатаи (Засеев, 78), Игбоун, Сухов, Обляков (Ванек, 86), Пауревич, Салатич, Неделчару, Йокич, Аликин, Тумасян.

«Локомотив»: Гильерме, Фарфан, Эдер (Ан. Миранчук, 67), Фернандеш, Ал. Миранчук, Баринов, Денисов, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус.

Предупреждения: Неделчару (54), Игбун (77), Тумасян (81).

Нереализованный пенальти: Игбун (90 — вратарь).

6 (4) удары ( в створ) 8 (3)

16 фолы 7

8 угловые 5

0 офсайды 1

48 % владения мячом 52

Оба клуба еще до старта Премьер-лиги уже успели принять участие в иных турнирах. «Локомотив» проиграл ЦСКА в Суперкубке России, а «Уфа» сыграла вничью с «Домжале» в Лиге Европы. При этом в составе уфимцев была существенная потеря — травма Кротова. И все же в первом тайме «Уфа» выглядела сильнее «Локомотива», который почти не подходил к чужим воротам. Хотя Эдер и забил гол, приняв мяч в центре штрафной, развернувшись и ударив в левый угол, но то был офсайд. Моменты у «Локо» появились во втором тайме. Так, например, Чорлука, которого никто не держал, пробил прямо в Беленова с 10 метров. Прямо перед добавленным временем на 90-й минуте Фарфан, находящийся у дальней штанги, увидел передачу Фернандеша, с линии вратарской не попал в створ! На последней добавочной 4-й минуте пенальти не реализовал Игбун. Гильерме спас чемпионов от поражения в первом матче.

Фото: твиттер РПЛ

Источник: Еженедельник «Футбол»