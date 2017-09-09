Эдерсон Мораес избежал госпитализации

Автор: Никита Воробьев 0

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес избежал сотрясения после столкновения с полузащитником «Ливерпуля» Садьо Мане. Об этом сообщил журналист Дэвид Макдоннелл.

Бразильский вратарь получил удар по голове от игрока «мерсисайдцев» и был заменен в конце первого тайма. Игрок покинул поле на носилках.

Эдерсон избежал сотрясения, и его отвезли не в больницу, а в медицинский центр тренировочного комплекса «горожан», чтобы провести обследование на предмет переломов.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста Дэвида Макдоннелла

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