Ирландский клуб «похоронил» своего игрока ради отмены матча

Руководство ирландского футбольного клуба Баллибрак» с заявило, что их игрок погиб в автокатастрофе. Вот только сам футболист в это время играл в видеоигры и понятия не имел о том, что он умер.

«Баллибрак» сообщил руководству Высшей лиги Лейнстера, что у команды трагедия: их испанский футболист, живущий в Ирландии, Фернандо Нуно Ла-Фуэнте погиб в автокатастрофе, а лига в ответ решила, что лучшим выходом будет отменить ближайшую игру с «Арклоу Таун».

Команды начали выражать соболезнования в социальных сетях, в местных газетах появились траурные фото футболиста, все остальные игры тура начинались с минуты молчания. Проблемы начались, когда он объявился живым.

Футболист удивился, узнав, что он умер. Игрок рассказал, что закончил играть за «Баллибрак», а на прошлой неделе клуб связался с ним, чтобы предупредить, что в СМИ могут появиться новости о том, что он попал в аварию.

«Баллибрак» уже объявил о том, что их пресс-атташе ушёл в отставку, а также принёс всем свои извинения.

Фото: Global Look Press

Источник: medialeaks