Ирландский клуб «похоронил» своего игрока ради отмены матча

Руководство ирландского футбольного клуба Баллибрак» с заявило, что их игрок погиб в автокатастрофе. Вот только сам футболист в это время играл в видеоигры и понятия не имел о том, что он умер.
Команды начали выражать соболезнования в социальных сетях, в местных газетах появились траурные фото футболиста, все остальные игры тура начинались с минуты молчания. Проблемы начались, когда он объявился живым.
Футболист удивился, узнав, что он умер. Игрок рассказал, что закончил играть за «Баллибрак», а на прошлой неделе клуб связался с ним, чтобы предупредить, что в СМИ могут появиться новости о том, что он попал в аварию.
«Баллибрак» уже объявил о том, что их пресс-атташе ушёл в отставку, а также принёс всем свои извинения.
Фото: Global Look Press
Источник: medialeaks