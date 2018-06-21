Федерация футбола Египта подаст жалобу на судейство матча с Россией

Автор: Тимофей Поршнев 0

Чемпионат мира по футболу. Россия — Египет — 3:1 Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 19 июня 2018 г.

Сборная России победила египтян во 2-ом туре ЧМ-2018. Однако гости остались недовольны и будут решать возникший у них вопрос.

Федерация футбола Египта объявила о своем намерении подать официальную жалобу в ФИФА на судейство парагвайца Энрике Касереса в матче ЧМ-2018 со сборной России (1:3).

— Мы подадим жалобу, так как арбитр допускал явные ошибки, — сказал президент Федерации футбола Египта Хани Абу Реда. — Судья не применил VAR, когда Марван Мохсен упал в штрафной, хотя там был явный пенальти. Кроме того, при первом поле было нарушение на Ахмеде Фатхи (со стороны Артема Дзюбы). Мы используем свое право и не откажемся от протеста.

Сборная России обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира. Сборная Египта покидает турнир после группового раунда.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Спорт-Экспресс»

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