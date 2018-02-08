Иско близок к уходу из «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не собирается держать в команде полузащитника Иско. Об этом сообщают СМИ.

В эфире одной из испанских радиостанций журналист заявил, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан откажется от услуг 25-летнего полузащитника. Выставление на продажу произойдет в том случае, если французский специалист останется на своем посту после окончания сезона.

В текущем сезоне Примеры Иско сыграл за «Реал» в 18 матчах. В этих встречах он забил 5 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: AS