ЦСКА объявил о трансфере защитника сборной Исландии Хердюра Магнуссона

Автор: Тимофей Поршнев 0

Magnússon

В московском ЦСКА пополнение. Клуб впервые за 7 лет приобрел защитника.

Защитник сборной Исландии и «Бристоль Сити» Хердюр Магнуссон перешел в ЦСКА.

Контракт с самим игроком будет подписан в ближайшее время. Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за Магнуссона 2,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне в чемпионшипе Магнуссон сыграл в 24 матчах, отдав одну голевую передачу.

Сейчас Хердюр выступает в составе сборной Исландии на ЧМ-2018, которая принимает участие в группе D со сборной Аргентины, сборной Хорватии и сборной Нигерии.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ЦСКА

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