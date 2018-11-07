Карло Анчелотти: «Бернат никогда в жизни не забивал, а тут забил»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал игру своей команды с «ПСЖ» в Лиге чемпионов (1:1). Кроме того, итальянский футболист вспомнил о свои бывших игроках.

«Две ничьих с «ПСЖ» – хороший результат. У нас есть небольшое преимущество, если мы закончим с одинаковым количеством очков. Честно говоря, мы не ожидали, что «Ливерпуль» проиграет в Белграде. «Црвена Звезда» вернулась в игру. Наша группа максимально сбалансирована.

Сегодня я видел много старых друзей. Мои бывшие игроки все время меня наказывают. В последний раз это был Ди Мария, теперь Бернат. Он никогда в жизни не забивал, а тут забил». — заявил Анчелотти.

Напомним, что «Наполи» лидирует в группе С Лиги чемпионов с шестью очками. Столько же очков у «Ливерпуля». У «ПСЖ» пять, а у «Црвены Звезды»четыре.

Фото: Global Lool Press

Источник: Football Italia