Карло Анчелотти: «Бернат никогда в жизни не забивал, а тут забил»

Автор: Дарья Григорьева 0

Хуан Бернат

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал игру своей команды с «ПСЖ» в Лиге чемпионов (1:1). Кроме того, итальянский футболист вспомнил о свои бывших игроках.

«Две ничьих с «ПСЖ» – хороший результат. У нас есть небольшое преимущество, если мы закончим с одинаковым количеством очков. Честно говоря, мы не ожидали, что «Ливерпуль» проиграет в Белграде. «Црвена Звезда» вернулась в игру. Наша группа максимально сбалансирована.

Сегодня я видел много старых друзей. Мои бывшие игроки все время меня наказывают. В последний раз это был Ди Мария, теперь Бернат. Он никогда в жизни не забивал, а тут забил». — заявил Анчелотти.

Напомним, что «Наполи» лидирует в группе С Лиги чемпионов с шестью очками. Столько же очков у  «Ливерпуля». У «ПСЖ» пять, а у «Црвены Звезды»четыре.

Фото: Global Lool Press
Источник:  Football Italia

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