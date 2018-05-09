Икер Касильяс :«Барселона» cделала нам коридор несколько лет назад. Я бы тоже им устроил его»

Бывший капитан «Реала» Икер Касильяс поделился мнением о решении главного тренера команды Зинедина Зидана. Француз решил не сделать чемпионский коридор «Барселоне».

Бывший капитан «Реала» Икер Касильяс рассказал, что спокойно бы отнесся к чемпионскому коридору перед Класико 6 мая.

«Барселона» сделала нам чемпионский коридор несколько лет назад на «Бернабеу». Возможно, в этот раз я бы тоже устроил им его», – сказал вратарь.

Напомним, «Реал» не устроил чемпионский коридор, так как «Барса» не сделала аналогичную церемонию в честь победы мадридского клуба на клубном чемпионате мира. С коридором или без «Барселона» оформила 25-ое чемпионство в истории.

Фото: Global Look Press

Источник: Cope