«Ливерпуль» продаст Филиппе Коутиньо «Барселоне» в случае покупки Томаса Мюллера

Стало известно условие, при котором Филиппе Коутиньо будет продан в «Барселону» следующим летом. Это возможно в случае покупки «Ливерпулем» Томаса Мюллера.

Exklusiv: @LFC would have sold @Phil_Coutinho to @FCBarcelona in summer if @esmuellert_ would have agreed a Transfer to @LFC — he said no

