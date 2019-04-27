Мохамед Салах установил достижение

В матче «Ливерпуля» с «Хаддерсфилдом» нападающий Мохамед Салах сделал дубль. Таким образом египетский футболист установил важное достижение.

Эта игра оказалась 100-й для форварда. В составе «красных» Салах довел свой бомбардирский счет до 69 голов. Больше него в первых 100 встречах за «Ливерпуль» не забивал никто. Он обошел по этому показателю следующих игроков: Роджера Ханта и Сэма Рэйбоулда (у обоих по 68 мячей).

Напомним, матч «Ливерпуль» — «Хаддерсфилд» завершился разгромом второй команды (5:0). Пока «красные» вновь лидируют в АПЛ с 91 очком.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports