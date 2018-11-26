Андрес Иньеста: «Напряжение между «Барсой» и «Реалом», созданное Моуринью, сильно навредило сборной Испании и футболистам»

Бывший полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста критически отозвался о работе Жозе Моуринью в «Реале». По мнению Иньесты, Моуринью создавал излишнее напряжение между мадридским клубом и «Барселоной», что в итоге отрицательно сказалось на сборной Испании и отношениях между игроками.

«Не нужно было болеть за «Барсу» или за «Реал», чтобы знать, что ситуация неприятная. И ключевым фактором в этой истории выступил Моуринью. Не заметить этого мог только фанатик. Прежнее противостояние переросло в ненависть. Такая атмосфера усиливалась, это было невыносимо.

Напряжение между «Барсой» и «Реалом», созданное Моуринью, сильно навредило сборной Испании и футболистам», – подчеркнул Иньеста.

Моуринью работал с «Реалом» в 2010-2013 годах. Он выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca