Форвард «ПСЖ» Неймар продолжает восстановление после операции на правой ноге по поводу растяжения связок и трещины пятой плюсневой кости. Стало известно, когда нападающий вернется в расположение клуба.

Бразилец проходит соответствующие процедуры под наблюдением личного физиотерапевта клуба. Ожидается, что Неймар вернется в расположение «ПСЖ» к концу апреля.

В случае выхода парижан в финал Кубка Франции нападающий может сыграть в матче, который состоится 8 мая.

Фото: Global Look Press

Источник: UOL Esporte