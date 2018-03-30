Неймар вернется в расположение «ПСЖ» к концу апреля

Автор: Лидия Дидык 0

Неймар

Форвард «ПСЖ» Неймар продолжает восстановление после операции на правой ноге по поводу растяжения связок и трещины пятой плюсневой кости. Стало известно, когда нападающий вернется в расположение клуба. 

Бразилец проходит соответствующие процедуры под наблюдением личного физиотерапевта клуба. Ожидается, что Неймар вернется в расположение «ПСЖ» к концу апреля.

В случае выхода парижан в финал Кубка Франции нападающий может сыграть в матче, который состоится 8 мая.

Фото: Global Look Press
Источник: UOL Esporte

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