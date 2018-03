Пол Клемент стал главным тренером «Рединга»

«Рединг» объявил о назначении Пола Клемента на пост главного тренера. Предыдущим местом работы англичанина был «Суонси».

Руководство «лебедей» отправило тренера в отставку 20 декабря 2017 года.

У Клемента также есть опыт работы на посту главного тренера «Дерби Каунти» и опыт работы в качестве ассистента главного тренера в «Челси», «Блэкберне», «ПСЖ», «Реале» и «Баварии».

We'll have live updates from @PaulClement1972 's first press conference as #ReadingFC manager 💬

Stay tuned from 12pm… pic.twitter.com/KwhZ1O5kEO

— Reading FC (@ReadingFC) March 23, 2018