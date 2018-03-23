Пол Клемент стал главным тренером «Рединга»

«Рединг» объявил о назначении Пола Клемента на пост главного тренера. Предыдущим местом работы англичанина был «Суонси».
Руководство «лебедей» отправило тренера в отставку 20 декабря 2017 года.
У Клемента также есть опыт работы на посту главного тренера «Дерби Каунти» и опыт работы в качестве ассистента главного тренера в «Челси», «Блэкберне», «ПСЖ», «Реале» и «Баварии».
We'll have live updates from @PaulClement1972's first press conference as #ReadingFC manager 💬
Stay tuned from 12pm… pic.twitter.com/KwhZ1O5kEO
— Reading FC (@ReadingFC) March 23, 2018
«Рединг» сейчас занимает 20-е место в чемпионшипе. Отрыв от зоны вылета составляет всего 3 очка.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Рединга»