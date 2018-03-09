Житель Эстонии, сменивший имя на «Виктор Вальдес», украл на стройках Таллина 144 европоддона

Суд Эстонии в конце февраля вынес обвинительный приговор мужчине, воровавшему европоддоны на таллинских стройках под именем известного испанского фуиболиста. Лейс Суве изменил данное ему при рождении имя и стал Виктором Вальдесом.

29-летний житель Эстонии с марта по июнь 2017 года вывозил европоддоны на своем автомобиле со строительных площадок. В общей сложности Виктор украл 144 европоддона. Ущерб превысил 800 евро.

Преступник пошел на соглашение с прокуратурой, и Вальдеса приговорили к условному заключению сроком на один год с испытательным сроком в восемь месяцев. Мужчина будет находиться под надзором службы пробации.

Виктор Вальдес также должен компенсировать ущерб в размере 809,18 евро. Приговор вступил в силу в среду.

Напомним, что летом 2017 года 36-летний бывший голкипер «Барселоны» и сборной Испании Виктор Вальдес завершил карьеру.

Фото: Global Look Press

Источник: Postimees