РФС снял с «Оренбурга» запрет на регистрацию новых футболистов

Российский Футбольный Союз сообщил о снятии с «Оренбурга» запрета на регистрацию новых игроков. Клуб получил право временно до 30 августа 2019 года включительно регистрировать новых футболистов.

Запрет был наложен на «Оренбург» в апреле из-за нарушений во время заключения контракта с защитником «Шинника» Ильей Самошниковым.

Самошников, покинувший зимой ярославский клуб, не смог подписать контракт с «Оренбургом» из-за изменения условий со стороны уральской команды.

«Оренбург» был обязан выплатить 21-летнему игроку задолженность по заработной плате, бонусам, проценты за задержку выплаты задолженностей, компенсацию за досрочное расторжение контракта и расходы игрока на представителя.

Кроме того, «Оренбург» должен выплатить «Шиннику» задолженность по трансферной выплате за переход Самошникова и неустойку.

Запрет на регистрацию новых футболистов применен к «Оренбургу» в качестве обеспечительной меры.

В прошедшем сезоне РПЛ уральский клуб занял седьмое место.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт РФС