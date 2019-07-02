РФС снял с «Оренбурга» запрет на регистрацию новых футболистов

Автор: Андрей Синельщиков 0

РФС

Российский Футбольный Союз сообщил о снятии с «Оренбурга» запрета на регистрацию новых игроков. Клуб получил право временно до 30 августа 2019 года включительно регистрировать новых футболистов.

Запрет был наложен на «Оренбург» в апреле из-за нарушений во время заключения контракта с защитником «Шинника» Ильей Самошниковым.

Самошников, покинувший зимой ярославский клуб, не смог подписать контракт с «Оренбургом» из-за изменения условий со стороны уральской команды.

«Оренбург» был обязан выплатить 21-летнему игроку задолженность по заработной плате, бонусам, проценты за задержку выплаты задолженностей, компенсацию за досрочное расторжение контракта и расходы игрока на представителя.

Кроме того, «Оренбург» должен выплатить «Шиннику» задолженность по трансферной выплате за переход Самошникова и неустойку.

Запрет на регистрацию новых футболистов применен к «Оренбургу» в качестве обеспечительной меры.

В прошедшем сезоне РПЛ уральский клуб занял седьмое место.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт РФС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Премьер-лига. 29-й тур. «Оренбург» в гостях обыграл «Уфу»

РФС

Опубликована задолженность РФС по заемным средствам

РПЛ. 18 тур. «Спартак» — «Краснодар» — 1:1. Москва. «Открытие Арена». 3 марта 2019 г.

Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 