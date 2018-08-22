«Барселона» отказалась от идеи приобретения Поля Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба останется в команде после закрытия летнего трансферного окна в Европе. Французским полузащитником интересовалась «Барселона».

Руководство испанского клуба полностью отказалось от идеи приобретения 25-летнего игрока сборной Франции. В клубе уверены, что игрок не станет подавать запрос об уходе из «Манчестер Юнайтед», а сами манкунианцы не согласятся расставаться с Погба, поскольку уже не смогут найти ему замену. Трансферное окно в Англии закрылось 9 августа.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» пообещало Погба денежное вознаграждение в размере 3,8 миллиона евро, если француз останется в клубе этим летом.

В нынешнем сезоне Погба принял участие в двух матчах английской Премьер-лиги, в которых дважды поразил ворота соперников с пенальти.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo