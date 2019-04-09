«Интер» провел переговоры с Антонио Конте

«Интер» хочет пригласить в команду экс-тренера «Челси» и «Ювентуса» Антонио Конте. Итальянский специалист также тренировал национальную сборную Италии.

Стороны ведут предварительные переговоры в течение нескольких месяцев. «Интер» представляют гендиректор Джузеппе Маротта и президент Стивен Чжан.

Конте затребовал у миланцев зарплату около 10 миллионов евро в год.

Самый высокооплачиваемый тренер серии А – Массимилиано Аллегри – в «Ювентусе» получает 7,5 миллиона. Лучано Спаллетти, нынешний тренер «Интера», зарабатывает 4,5 миллиона.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport