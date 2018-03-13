C декабря 2016 года в Украине не разоблачили ни одного договорного матча

Бывший участник Комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины Артем Франков заявил, что с 12 декабря 2016 года не было разоблачено ни одного договорного матча. Ранее он сообщал, что договорные игры проводятся в каждом туре чемпионата Украины.

«С 12 декабря 2016 года у нас не разоблачено ни одного договорного матча. 76 игр на рассмотрении и ни одного расследования не завершено. Потому что единственное, что Баранка может — отслеживать по неким источникам размеры ставок. Основная схема сейчас — игра на контору. Вспоминаем знаменитый матч «Ильичевец» — «Горняк Спорт». Cчет 3:1, но после первого тайма аутсайдер выигрывал со счетом 1:0. 50 тысяч долларов заходят ставочки на победу «Горняка» с огромным коэффициентом. Во втором тайме фаворит оживает и заходят ставки уже на победу «Ильичевца». Итоговая сумма ставок на этот матч — около 300 тысяч долларов», — сказал Франков.

Специалист отметил необходимость проведения толкового расследования, в ходе которого должны быть выслушаны мнения экспертов о поведении игроков во время матча.

Фото: Global Look Press

Источник: Рейтинг букмекеров