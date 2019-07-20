Иван Обляков: «Задача ЦСКА – побеждать»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказал мнение о перспективах команды в новом сезоне. Футболист стал игроком московского клуба летом прошлого года.

«Я уверен, что ЦСКА сможет конкурировать с фаворитами чемпионата. Мы — большой клуб, и в чемпионате в каждом матче будем играть только от себя.

ЦСКА такой же лидер первенства, как и другие ведущие команды страны. Наша задача — побеждать, и мы сделаем все, чтобы радовать болельщиков.

Возраст ничего не значит. Если мы моложе, значит, должны выкладываться даже больше «стариков» (улыбается). У нас есть главное: нереализованные амбиции. Нам есть, что доказывать. И я уверен, что мы можем и должны биться за лидерство», – сказал Обляков.

В первом туре РПЛ ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:2. Встреча проходила в Самаре.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ЦСКА