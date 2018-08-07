«Челси» готов заплатить 80 миллионов евро за вратаря «Атлетика» Кепу Аррисабалагу

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Челси» рассматривает голкипера «Атлетика» и сборной Испании Кепу Аррисабалагу в качестве замены Тибо Куртуа. Бельгийский вратарь твердо намерен покинуть лондонцев в это межсезонье и перебраться в «Реал».

Руководство «синих» готово заплатить за 23-летнего Аррисабалагу 80 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. «Челси» также нужно убедить согласиться на трансфер самого испанца, который открыт для переезда в английскую Премьер-лигу. Однако есть затруднениz в связи с тем, что вратарь команды из Страны Басков в январе продлил контракт с «Атлетиком» до 2025 года.

23-летний Кепа Аррисабалага выступает за «Атлетик» с 2015 года, в котором сыграл 50 игр и пропустил 61 гол.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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