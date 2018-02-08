Агент ФИФА: Маурисио Почеттино возглавит «Реал» в следующем сезоне

Агент ФИФА Жорди Жота поделился информацией о том, кто сменит Зинедина Зидана в «Реале». По его информации, главным тренером мадридского клуба в следующем сезоне станет наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Отмечается, что центральной фигурой в новом проекте «Реала» станет полузащитник Марко Асенсио. Руководство «сливочных» уже сообщило об этом испанцу и намерено удержать его в команде.

В нынешнем сезоне Асенсио забил девять голов и сделал шесть голевых передач во всех турнирах.

Фото: Global Look Press

Источник: El Chiringuito