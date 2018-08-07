Артуро Видаль: «Не думаю, что есть какие-то личные счета с «Реалом»

Новичок «Барселоны» Артуро Видаль поделился впечатлениями от перехода в каталонский клуб. 31-летний чилийский полузащитник подписал контракт с каталонским клубом на три года.

«Я очень рад попасть в «Барселону», для меня это лучшая команда в мире. Я приехал сюда, чтобы выиграть все. Это шаг вперед по сравнению с «Баварией». Хочу внести свой вклад и помочь партнерам завоевать все титулы. Надеюсь, в ближайшие три года мы будем это делать.

Я не «антимадридиста». Я соперник любой команды, против которой будет играть «Барселона». У меня нет персональных противников. Я не думаю, что у меня есть какие-то личные счета с «Реалом», кроме моей главной цели – выиграть Лигу Чемпионов. Надеюсь сделать это с «Барселоной», – сказал Видаль.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca