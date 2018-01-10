У «Барселоны» не осталось денег на трансферы после перехода Коутиньо

Покупка полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо стоила «Барселоне» всех средств трансферного бюджета. Суммарные траты каталонцев в этом сезоне превысили сумму в 300 млн евро.

По информации испанских СМИ, клуб потратил на трансферы в текущем сезоне 312 млн евро, подписав Коутиньо, Усмана Дембеле, Паулиньо, Нелсона Семеду, Жерара Деулофеу и Марлона, ушедшего в аренду в «Ниццу». При этом «Барселона» продала игроков на 226 млн евро (Неймар и Кристиан Тельо). Также изначально клуб имел на трансферы 60 миллионов евро.

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На данный момент дефицит трансферного бюджета клуба составляет 26 млн евро. Эта сумма может увеличиться еще на 12 миллионов в случае перехода защитника «Палмейрас» Йерри Мины.

Кроме того, снизились доходы от музея клуба и продажи билетов. «Барселона» пытается найти новых спонсоров, но в связи с политической ситуацией в Каталонии, это вызывает сложности. Из-за долга клуб может не начать реконструкцию стадиона в 2018 году.

Источник: Marca

Фото: Global Look Press

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