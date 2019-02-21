Альваро Мората: «Меня раздражает VAR, но я ничего не могу с этим поделать»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората поделился мыслями о работе системы видеоповторов VAR в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу испанской команды.

В середине второго тайма Мората забил гол после подачи, однако взятие ворот было отменено, поскольку на видеоповторе судья увидел, что в ходе борьбы форвард толкнул в спину защитника Джорджо Кьеллини.

«VAR меня раздражает, но я ничего не могу с этим поделать. По крайней мере, с его помощью ничего не назначили в наши ворота. Что касается Кьеллини, он мой друг. Я сказал ему, что он не может требовать от судьи свистка после каждого касания с соперником.

Думаю, «Ювентус» всё еще фаворит нашей пары. Потому что это «Ювентус». Нам предстоит отправиться на один из самых непростых стадионов в мире для гостевых команд», — сказал испанский форвард.

Ответный матч «Ювентус» – «Атлетико» состоится в Турине 12 марта.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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