Юрист: «Кокорину грозит штраф до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия»

Практикующий юрист Александр Ластовецкий прокомментировал поведение форварда «Зенита» Александра Кокорина. Нападающий сборной России после свадьбы друга в Северной Осетии выложил в интернете видео, где он дважды выстрелил из пистолета в воздух.

«Закон однозначно говорит о том, что стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах недопустима (ст. 20.13 КоАП РФ). В частности, нормой статьи предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

Но, судя по тому, что Кокорин охотно позирует на камеру, какая-либо ответственность его мало беспокоит. Увы, но и порицания данного деяния со стороны уполномоченных органов мы можем и не увидеть», — сказал Ластовецкий.

Александр Кокорин пострелял из пистолета и станцевал лезгинку на свадьбе друга

В этом сезоне на счету Кокорина 10 голов и 3 результативных передачи в 20 матчах РФПЛ. По итогам осенней части сезона он возглавляет гонку бомбардиров вместе с Федором Смоловым из «Краснодара» и Квинси Промесом из «Спартака».

Источник: «Чемпионат»

Фото: Global Look Press

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