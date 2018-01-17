Антонио Конте готов вернуться в сборную Италии

Автор: Никита Воробьев 0

Антонио Конте

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не против вернуться в сборную Италии. Бывший наставник «скуадры адзурры» может вернуться на свой пост после окончания срока контракта с лондонским клубом.

Конте сожалеет, что в 2016 году покинул национальную команду страны. К тому времени у 48-летнего специалиста уже был подписан контракт с «синими».

Итальянская федерация футбола ожидает выборов президента организации, которые состоятся 29 января. Новый главный тренер сборной может быть назначен в июне. В качестве кандидатов также называются Карло Анчелотти и рулевой «Зенита» Роберто Манчини.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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