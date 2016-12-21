41 миллиард рублей. Такова итоговая стоимость «Крестовского»

Стал известен итоговый бюджет строительства стадиона на Крестовском острове. Об этом, в ходе пресс-конференции, заявил член Совета Федерации Вадим Тюльпанов.

«Пока там сумма где-то 41 млрд рублей, насколько я помню. Как заверяет руководство города, больше потрачено не будет. Я в это верю, потому что, наверное, какие-то деньги сохранились с 41 млрд. Они будут в ближайшее время освоены и направлены на пуско-наладочные работы. Думаю, что такой суммой и ограничится. Надеюсь на это.

Одна из трудностей была в том, что сразу после начала проектирования умер японский архитектор, который проектировал этот стадион, поэтому много его планов остались нереализованными. Пришлось проектировать уже другим людям, что вызвало такую задержку. Это очень серьёзная причина того, что стадион так долго строился с самого начала.

Понятно, что 10 лет — это очень много для строительства любого сооружения, в том числе и стадиона. Слава богу, он не был заморожен», — сказал Тюльпанов.