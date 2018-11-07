Поль Погба: «Роналду забивает мячи так же легко, как пьет воду»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба любопытно высказался о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду. Футболист провел интересное сравнение.

«Я думаю, это отличная идея «Ювентуса»: подписать Роналду. Понятно, что всегда здорово, когда у тебя в команде есть такие игроки, как он. Играть с великими футболистами уровня Криштиану Роналду, Лионеля Месси или Неймара — это удовольствие. Сегодня Роналду с «Ювентусом», и он счастлив. Я считаю, что «Ювентусу» повезло иметь в составе игрока, который забивает мячи также легко, как пьет воду». — заявил Gоль Погба.

Напомним, что Криштиану Роналду перешел в туринский клуб этим летом. В сезоне 2018/19 в серии А он провел 11 игр, забил семь мячей и отметился шестью голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com