Поль Погба: «Роналду забивает мячи так же легко, как пьет воду»

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба любопытно высказался о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду. Футболист провел интересное сравнение.

«Я думаю, это отличная идея «Ювентуса»: подписать Роналду. Понятно, что всегда здорово, когда у тебя в команде есть такие игроки, как он. Играть с великими футболистами уровня Криштиану Роналду, Лионеля Месси или Неймара — это удовольствие. Сегодня Роналду с «Ювентусом», и он счастлив. Я считаю, что «Ювентусу» повезло иметь в составе игрока, который забивает мячи также легко, как пьет воду». — заявил Gоль Погба.

Напомним, что Криштиану Роналду перешел в туринский клуб этим летом. В сезоне 2018/19 в серии А он провел 11 игр, забил семь мячей и отметился шестью голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
ИсточникGoal.com

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Поль Погба

Поль Погба: «Я ждал матч с «Ювентусом». Турин – мой дом»

Роналду

Эмре Джан об удалении Роналду: «Слышал, что красную показали за дерганье волос»

Криштиану Роналду стал автором рекорда

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 