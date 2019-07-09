«Ливерпуль» намерен сохранить Дивока Ориги

«Ливерпуль» намерен сохранить нападающего Дивока Ориги в команде. Клуб планирует продлить с ним соглашение.

Бельгиец прибыл в расположение команды и начал предсезонную подготовку. Через год он станет свободным агентом. Поэтому «красные» готовы предложить ему новый контракт.

Сообщается, английский клуб начал переговоры с футболистом уже после финального матча Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (2:0), в котором он забил мяч.

Причем «Ливерпуль» будет рассчитывать на игрока в этом сезоне, даже если тот не захочет продлевать соглашение с «красными».

Напомним, в прошедшем сезоне АПЛ Ориги провел 12 матчей и забил три мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph