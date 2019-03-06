Испанский телеканал назвал имя лучшего игрока из России

Испанский телеканал «Movistar+» подвел итоги голосования в Twitter, связанное с выбором лучшего российского игрока из России в эпоху Лиги чемпионов, начиная с сезона-1992/93. Он назвал имя победителя.

Лучшим российским футболистом стал экс-игрок лондонского «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин. Он набрал 45 процентов голосов. За ним расположился Александр Мостовой («Сельта», «Бенфика», «Спартак»).

📊 ENCUESTA 📊 🤔 ¿Quién es el mejor jugador ruso de la 'Era Champions'? 🔜 ¡A las 23h lo debatimos en #ElTercerTiempo ! — #Vamos de Movistar+ (@vamos) March 4, 2019

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter «Movistar+»