Игорь Акинфеев установил рекорд

В рамках 16-го тура чемпионата России «Ростов» и ЦСКА сыграли в ничью (0:0). Сегодняшний матч для вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева стал особенным.

Голкипер московского клуба провел свою 300-ю сухую игру в карьере. Он стал первым из российских вратарей, кто достиг этого результата.

Среди отечественных голкиперов только четверо преодолели отметку в 200 матчей на ноль. Первым ее достиг Лев Яшин (203 матча). Затем отметку преодолел Евгений Рудаков (206). На счету Сергея Овчинникова, с учетом зарубежной карьеры, 215 игр. Ринат Дасаев, также с учетом зарубежной карьеры, провел 252 сухих матча.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ЦСКА