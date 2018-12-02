Игорь Акинфеев установил рекорд

Автор: Дарья Григорьева 0

В рамках 16-го тура чемпионата России «Ростов» и ЦСКА сыграли в ничью (0:0). Сегодняшний матч для вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева стал особенным.

Голкипер московского клуба провел свою 300-ю сухую игру в карьере. Он стал первым из российских вратарей, кто достиг этого результата.

Среди отечественных голкиперов только четверо преодолели отметку в 200 матчей на ноль. Первым ее достиг Лев Яшин (203 матча). Затем отметку преодолел Евгений Рудаков (206). На счету Сергея Овчинникова, с учетом зарубежной карьеры, 215 игр. Ринат Дасаев, также с учетом зарубежной карьеры, провел 252 сухих матча.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ЦСКА

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Игорь Акинфеев поступил в магистратуру

Александр Головин

Игорь Акинфеев о Александре Головине: «Монако» – это переходный этап»

Акинфеев

Игорь Акинфеев: «До 42 лет буду играть. Нормально же?»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 