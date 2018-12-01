Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» под угрозой срыва

Один из матчей 16-го тура чемпионата России из-за мороза оказался под угрозой срыва. Поэтому встречу «Оренбурга» с «Крыльями Советов» решили отменить.
Температура воздуха на стадионе «Газовик» составила минус 17 градусов. По регламенту, одна из команд может отказаться от проведения матча, если температура ниже 15.
Из-за мороза было принято официальное решение о переносе игры на другую дату. Она будет объявлена позже .
Напомним, что сегодня также «Енисей» играет дома с «Ахматом». Градусник перед встречей показал минус 13,9 градуса.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Крыльев Советов»