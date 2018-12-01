Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» под угрозой срыва

Автор: Дарья Григорьева 0

Крылья Советов

Один из матчей 16-го тура чемпионата России из-за мороза оказался под угрозой срыва. Поэтому встречу «Оренбурга» с «Крыльями Советов» решили отменить. 

Температура воздуха на стадионе «Газовик» составила минус 17 градусов.  По регламенту, одна из команд может отказаться от проведения матча, если температура ниже 15.

Из-за мороза было принято официальное решение о переносе игры на другую дату. Она будет объявлена позже .

Напомним, что сегодня также «Енисей» играет дома с «Ахматом». Градусник перед встречей показал минус 13,9 градуса.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Крыльев Советов»

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