Карло Анчелотти хочет пригласить в «Наполи» Артуро Видаля

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль может вернуться в итальянскую серию А. Футболист получил предложение от Карло Анчелотти.

31-летний экс-игрок «Ювентуса» получил предложение от Карло Анчелотти, который близок к назначению в «Наполи» и хорошо знаком с чилийцем по совместной работе в мюнхенском клубе.

В «Наполи» Видаль может заменить Марека Гамшика, у которого есть варианты с китайскими клубами.

Контракт Видаля рассчитан до июня 2019 года, но «Бавария» готова расстаться с футболистом уже предстоящим летом.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport