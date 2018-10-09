Владимир Жириновский посоветовал отправить Кокорина и Мамаева в Сирию

Автор: Дарья Григорьева 0

Владимир Жириновский

Павла Мамаева и Александра Кокорина обвинили в нескольких избиениях. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался по поводу инцидента с участием футболистов.

«В качестве наказания за драку Кокорина и Мамаева нужно не сажать в тюрьму – так мы просто потеряем хороших игроков – наказание для них должно быть нестандартным.

Например, пусть поедут в Сирию, поучат местных мальчишек играть в футбол. Надо помочь им самовыразиться. А в тюрьму легче всего отправить. Это всегда успеется», – прокомментировал Владимир Жириновский в своем телеграм-канале.

Источник: Официальный телеграм-канал Владимира Жириновского
Фото: Global Look Press

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