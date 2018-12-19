Оле-Гуннар Сульшер возглавит «Манчестер Юнайтед» в четверг

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер в четверг будет назначен исполняющим обязанности главного тренера команды. На данный момент норвежец возглавляет клуб «Мольде».

Ассистентом Сульшера должен стать Майк Фелан, он проработал 14 лет в аналогичной должности при Алексе Фергюсоне.

Сульшер будет руководить «красными дьяволами» до конца нынешнего сезона, после чего манчестерцы планируют подписать главного тренера «Тоттенхэм Хоттспур» Маурисио Почеттино. Ранее сообщалось, что аргентинский специалист заинтересован в смене клуба.

«Манчестер Юнайтед» после 17 туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 26 очками в активе. Моуринью возглавил команду летом 2016 года и за два с половиной года выиграл с ней три трофея. Ранее он также работал в «Порту», «Челси», «Интере» и мадридском «Реале».

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian