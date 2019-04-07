Премьер-лига. 22-й тур. «Урал» вырвал победу в матче с «Енисеем»

В матче 22-го тура чемпионата России «Урал» встретился с «Енисеем». Встреча команд завершилась победой хозяев — 3:2.

Премьер-лига. 22-й тур

УРАЛ — ЕНИСЕЙ — 3:2 (0:1)

Екатеринбург. 7 апреля.

Стадион: «Екатеринбург Арена». 11778 зрителей.

Судья: Евгений Турбин (Москва).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Димитров (Араторе, 81), Бикфалви, Бумаль (Погребняк, 69), Егорычев (Жигулев, 83), Эль-Кабир, Панюков.

«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко (Костюков, 84), Торбинский (Комолов, 46), Зотов, Сарр, Кутьин, Саркисов (Савичев, 58).

Голы: 0:1 — Ятченко (21 — с пенальти), 0:2 — Зотов (63), 1:2 — Димитров (72), 2:2 — Погребняк (85), 3:2 — Панюков (87).

Предупреждения: Страндберг (13), Торбинский (25), Данченко (82), Костюков (90).

11 (7) удары (в створ) 12 (5)

7 фолы 17

5 угловые 5

1 офсайды 2

49 % владения мячом 51

Большую часть времени «Енисей» прекрасно себя чувствовал на поле «Урала». Команда Аленичева быстро захватила преимущество, реализовав два успешных момента. К концу встречи гости позволили Димитрову, футболисту хозяев, удачно пробить. Казалось, что «Енисей» победит спустя четыре месяца, но нет. После забитого мяча «Урал» включился в игру. Гости за две минуты дважды отличились голами и вышли вперед.

Фото: Twitter ФК «Енисея»

Источник: Еженедельник «Футбол»