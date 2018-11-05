Роналду скучает по игре с бывшим одноклубником

Автор: Дарья Григорьева 0

Криштиану Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что скучает по игре с Уэйн Руни. Роналду высоко отозвался о футболисте.

«Думаю, сила Руни кроется в его характере и физической силе. Он всегда двигается и помогает команде. Уэйн – фантастический командный игрок. Он также много забивает. Считаю, что он невероятный футболист. Я часто называл Руни питбулем. Что я могу сказать? Я скучаю по игре с ним. Никто не знает, что будет в будущем. Возможно, однажды мы вновь будем играть вместе» — заявил Криштиану Роналду.

Напомним, что Уэйн Руни выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год. На данный момент, Руни представляет команду МЛС «Ди Си Юнайтед». Футболист в сезоне 2018/19 провел 21 встречу, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Криштиану Роналду играл за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. За «Ювентус» в этом сезоне серии А нападающий сыграл 11 матчей, записал на свой счет семь голов и отметился шестью голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Тотти

«МЮ» нацелился на Озила, Тотти может возобновить карьеру, Бэйл рад уходу Роналду из «Реала». Главные новости дня

Алекс Фергюсон

Алекс Фергюсон впервые после инсульта посетит матч «Мачестер Юнайтед»

Жозе Моуринью

Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Жозе Моуринью

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 