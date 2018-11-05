Роналду скучает по игре с бывшим одноклубником

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что скучает по игре с Уэйн Руни. Роналду высоко отозвался о футболисте.

«Думаю, сила Руни кроется в его характере и физической силе. Он всегда двигается и помогает команде. Уэйн – фантастический командный игрок. Он также много забивает. Считаю, что он невероятный футболист. Я часто называл Руни питбулем. Что я могу сказать? Я скучаю по игре с ним. Никто не знает, что будет в будущем. Возможно, однажды мы вновь будем играть вместе» — заявил Криштиану Роналду.

Напомним, что Уэйн Руни выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год. На данный момент, Руни представляет команду МЛС «Ди Си Юнайтед». Футболист в сезоне 2018/19 провел 21 встречу, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Криштиану Роналду играл за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. За «Ювентус» в этом сезоне серии А нападающий сыграл 11 матчей, записал на свой счет семь голов и отметился шестью голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror