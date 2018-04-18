Станислав Черчесов: «Попробуем составить конкуренцию Германии на ЧМ-2018»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в посольстве Германии поделился ожиданиями от ЧМ-2018. Специалист рассказал, что Россия планирует составить конкуренцию Германии на турнире.

«Уже не раз говорил, что считаю себя привилегированным тренером за доверие команды на домашнем ЧМ. Это ответственность и радость. Главное, чтобы ответственность не задавила. Для результата нужно соответствующее настроение. Я и от игроков требую не отвлекаться на ненужные вещи.

Мы ждем ЧМ-2018, ждем Германию и моего друга Йоахима Лева. Все говорят, что в футбол играют все, но побеждают немцы. В этот раз мы попробуем составить конкуренцию.

Кого из игроков сборной Германии я бы взял в Россию, если бы мог? Ну вот слово «если» сразу подразумевает сомнения разные. В моем лексиконе слова «если» нет. Мне игроков Германии не предлагают, поэтому я о них не думаю. У меня есть футболисты со своими плюсами и минусами. Я горжусь их тренировать и делать сильнее. У Лева свои футболисты, у меня – свои.

Не скажу, кто выиграет чемпионат мира, потому что мы этим двум немцам рядом со мной (экс-форвард сборной Германии Какау и спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус) будем доказывать, что тоже чего-то стоим!» – сказал Черчесов.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат