Симон Миньоле: «Вратарь, который в минувшем сезоне был важнее меня для основного состава, отдается в аренду? Странно»

Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле удивлен уходу Лориса Кариуса из команды. 30-летний бельгиец не желает оставаться в мерсисайдском клубе в качестве запасного вратаря.

«Уход Кариуса в «Бешикташ» для меня ничего не решает. Я всегда был четок в своем желании играть. Второй или третий номер в команде мало, что решает. После отъезда Кариуса мне ничего не сказали. Посмотрим, что будет на этой неделе. Я нахожу странным, что Кариус был отдан в аренду, в то время как у меня также были варианты уйти. Но почему-то это было невозможно сделать. Вратарь, который в минувшем сезоне был важнее меня для основного состава команды, отдается в аренду. Странно», — заявил Миньоле.

Этим летом «Ливерпуль» приобрел у «Ромы» голкипера Алиссона Беккера за 50 млн евро. Юрген Клопп рассчитывает на бразильца в качестве первого вратаря «красных».

Фото: Global Look Press

Источник: HLN