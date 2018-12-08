Сарри назвал глобальную цель «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал состояние «синих». Итальянский специалист назвал и глобальную цель команды.

«Когда меняешь стиль игры, подход в футболе, необходимо изменить психологию. Необходимо изменить менталитет 25 человек, и это очень тяжело, как видно на примере «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Но после преодоления трудностей можно создать что-то важное. Нельзя изменить менталитет за один день, нужно менять его день за днем. Возможно, всего на один процент в неделю, и это длинная история.

Наша глобальная цель – стать лучшей командой в Европе» — заявил Сарри.

Напомним, что в нынешнем сезоне АПЛ «Челси» находится на четвертом месте с 31 очком. В Лиге Европы команда лидирует в группе L с 15 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Челси»