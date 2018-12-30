Василий Уткин: «Плохо отношусь к Дзюбе как к личности. У него целый шкаф скелетов»

Журналист Василий Уткин рассказал о своем отношении к форварду «Зенита» Артему Дзюбе. Напомним, недавно Дзюба был признан игроком года в России.

– Дзюба стал одним из главных людей в стране и главным футболистом России. Ваше отношение к нему поменялось?

– Я плохо к нему отношусь как к личности. У Дзюбы — целый шкаф скелетов. Никто так ничего не сказал про кражу денег у Быстрова в раздевалке. Неважно, замятая это история или нет. Человек, который дорожит репутацией, объясняется в таких ситуациях.

Есть история с матчем против «Зенита», который непонятно как был сыгран. Сейчас тоже необъяснимо его молчание в истории с Кокориным. От него бы не убыло. В истории с усами они оказались вместе. Дзюба ничего не сказал и не сделал по этому поводу (интервью с Уткиным было записано до выхода интервью Дзюбы в «СЭ», где футболист впервые высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым спустя два месяца после их ареста, – прим.).

Я сейчас немного жалею, что поставил его на первое место в опросе еженедельника «Футбол», потому что я торопливо отвечал.

Оставил бы его в тройке, но первым поставил Акинфеева. У Игоря получилось все успешно и в то же время достойно. К нему можно относиться противоречиво. Он довольно злой парень, но это его темперамент.

Больше всего у меня вызывает уважения поступок Сергея Игнашевича. Он рискнул своим последним аккордом. Это что-то вроде короля Теодена у Толкиена.

Но это был блестящий риск — братья Березуцкие на это не решились. Они не проявили свою слабость, просто они решили, что без чемпионата мира им будет лучше. Я не осуждаю их и не собираюсь иронизировать над этим. Просто их выбор отличался от выбора Игнашевича, – сказал Уткин.

Фото: Global Look Press

Источник: «БИЗНЕС Online»