Криштиану Роналду признает вину в неуплате налогов и получит 2 года тюрьмы условно

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пошел на сделку со следствием по делу об уклонении от уплаты налогов в Испании. Суд пройдет 14 января.

33-летний португалец признает себя виновным в зале суда и согласится на двухлетний условный срок. Заседание пройдет в Мадриде 14 января 2019 года.

Суд признает Роналду виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллиона евро. Роналду уже вернул в испанскую казну 13,4 миллиона.

Согласно законодательству, он должен предстать перед судом, чтобы ратифицировать сделку со следствием. Предложение заплатить 375 000 евро, чтобы избежать открытия уголовного дела, было отклонено.

Криштиану не будет заключен под стражу. Если он снова нарушит налоговое законодательство Испании, то получит реальный срок.

Фото: Global Look Press

Источник: As