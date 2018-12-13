Французская Лига 1 перенесла три матча из-за протестов в стране

Автор: Андрей Синельщиков 0

Лига 1 сообщила о переносе трех матчей 18-го тура. Игры в Ницце, Нанте и Кане будут проведены позже.

Решение о переносе матчей было принято в связи с акциями протестов «желтых жилетов». Первоначально они выступали против повышения цен на топливо, но впоследствии движение переросло в протест против социального неравенства. Полиция ранее обратилась к руководству лиги с просьбой об отмене игр, поскольку не смогла гарантировать обеспечение безопасности на матчах – основные силы правоохранительных органов будут направлены на протестные акции.

Ранее аналогичные решения о переносе игр были приняты в отношении ряда матчей 17-го тура чемпионата Франции. Новую дату проведения встреч лига определит позднее.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт Лиги 1

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