Жозеп Бартомеу о Гризманне: «Не обсуждаем игроков из других команд»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал ситуацию, связанную с нападающим «Атлетико» Мадрид Антуаном Гризманном. Он высказал мнение о возможном трансфере.

«На данном этапе в «Барселоне» не обсуждают игроков из других команд. Называют многих футболистов, но мы обязаны сосредоточиться на Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке Испании. Нужно двигаться дальше, у нас впереди много матчей. Будет время поговорить о трансферах в конце сезона», — заявил Бартомеу.

Напомним, соглашение француза с «матрасниками» рассчитано до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca