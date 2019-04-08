Жозеп Бартомеу о Гризманне: «Не обсуждаем игроков из других команд»

Автор: Дарья Григорьева 0

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал ситуацию, связанную с нападающим «Атлетико» Мадрид Антуаном Гризманном. Он высказал мнение о возможном трансфере. 

«На данном этапе в «Барселоне» не обсуждают игроков из других команд. Называют многих футболистов, но мы обязаны сосредоточиться на Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке Испании. Нужно двигаться дальше, у нас впереди много матчей. Будет время поговорить о трансферах в конце сезона», — заявил Бартомеу.

Напомним, соглашение француза с «матрасниками» рассчитано до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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