В финале плей-офф чемпионата Австралии VAR отключилась на 30 секунд, из-за этого засчитали гол из вне игры

Федерация футбола Австралии (ФФА) признала ошибку VAR, из-за которой был засчитан гол с офсайда в финале плей-офф чемпионата Австралии. Система отключилась на 30 секунд, в этом период был забит гол.



После игры представители ФФА посмотрели обзор матча и выступили с заявлением.

«Опираясь на заявления технологического партнера Hawkeye, программное обеспечение, которое собирает и загружает трансляцию в систему VAR, дало сбой за 30 секунд до гола «Мельбурн Виктори». Только через несколько минут после гола система восстановилась, но менять решение было слишком поздно.

Мы очень разочарованы ошибкой технологии VAR, и понимаем разочарование болельщиков «Ньюкасл Джетс» и вообще всех футбольных фанатов. VAR был презентован здесь и в других частях мира как технологическое решение, которое позволит избегать судейских ошибок, которые неизбежно возникают время от времени. В этом случае сама технология потерпела неудачу и требуемые ракурсы трансляции оказались недоступны. Мы работаем с Hawkeye, чтобы полностью понять, почему это произошло и как избежать подобного в будущем.

Это важно не только для австралийского чемпионата, но также других лиг и чемпионата мира, на котором эта технология будет использована впервые», – говорится в официальном заявлении.

В финале плей-офф чемпионата Австралии «Мельбурн Виктори» обыграл «Ньюкасл Джетс» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Фото: Global Look Press

Источник: Fox Sports